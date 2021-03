Ordinanza sulle seconde case, Toti si scusa con lombardi e piemontesi

Genova. «Sul Ponente anche oggi risulta un incremento di casi superiore alla media regionale, entrambe le province sia Savona che Imperia hanno superato quei 250 casi su 100.000 per settimana che l’ultima normativa introduce come, diciamo, quota di attenzione per assumere provvedimenti ulteriormente restrittivi cui stiamo ancora, ovviamente, ragionando in attesa anche di conoscere l’esito del Consiglio dei ministri che domani porterà all’attenzione del governo il nuovo provvedimento al quale, eventualmente seguiranno le nostre nostre ulteriori misure sulle due zone in questione», lo ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti nel consueto punti stampa serale.

