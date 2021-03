Savona supera la soglia per la zona rossa, Toti: “Possibili misure in tutta la Liguria”

Genova. Da una parte il Savonese che ha superato la soglia di incidenza per l’ingresso in zona rossa (su valutazione discrezionale del presidente della Regione) e che molto probabilmente proseguirà il lockdown anche dopo le vacanze pasquali. Dall’altra l’intera Liguria che, alla luce del decreto che il governo Draghi si appresta a varare nelle prossime ore, rischia nuove restrizioni a causa della possibile modifica dei parametri.

“A Savona si è superata quota 250 casi per 100mila abitanti alla settimana che è la soglia di warning su una serie di situazioni – ha riferito il presidente Giovanni Toti oggi pomeriggio in un’informativa al Consiglio regionale – mentre nell’estremo Ponente non è stata ancora raggiunta ma l’incidenza è in crescita, vuoi perché l’epidemia è cresciuta nelle regioni intorno a noi ed era difficile che la Liguria restasse immune dalla terza ondata, vuoi perché al di là del confine francese la situazione non è migliorata, anzi c’è stato un ulteriore peggioramento”.

... » Leggi tutto