Seconde case chiuse in Liguria, Toti: “Mi scuso per l’ordinanza, la zona rossa sarà l’ultimo sforzo”

Genova. Chiudere le seconde case “è una decisione che ci è costata, ė stata un scelta in controtendenza rispetto a quelle fatte anche nel passato ma la terza ondata, per fortuna, in Regione Liguria ha portato meno lutti e meno ospedalizzati. Rispettiamo la zona rossa e cerchiamo di fare un ultimo sforzo, e poi tuti insieme riprendiamo il gusto del futuro. E anche questa che sembra una misura restrittiva vuole solo guardare a un futuro più sicuro e più certo”.

Così il presidente Giovanni Toti commenta l’ordinanza annunciata ieri sera che da mercoledì a lunedì di Pasquetta compresi vieterà ai turisti ma anche agli stessi liguri di raggiungere le seconde case in regione, nonché le barche, i bungalow e le roulotte che possono essere usate come residenze secondarie. “Questo provvedimento disturba molti e me ne scuso, soprattutto chi vorrebbe venire a vedere le nostre coste o fare una passeggiata nei parchi”.

