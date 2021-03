Vaccino Covid, nei prossimi giorni saranno chiamati gli insegnanti non residenti

Liguria. Gli insegnanti non residenti in Liguria ma che in questa regione lavorano avranno diritto a ricevere il vaccino. Così la campagna di vaccinazione si completa con una categoria di “nicchia” ma piuttosto significativa.

“Gli insegnanti che lavorano in una scuola ligure ma che non sono residenti in Liguria, come risultano dall’elenco fornito dall’Ufficio scolastico regionale, saranno chiamati dal nostro call center nei prossimi otto giorni per programmare la vaccinazione”, ha spiegato il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti.

