A Cuore Crudo, il podcast della “genovese d’esportazione” Marina Minetti è un giro d’Italia parlando d’amore

Genova. Sotto la cadenza in parte impostata e in parte un po’ meneghina l’accento genovese non è ancora sparito del tutto. Ma anche dovesse accadere lei, Marina Minetti, sarà sempre “zenéize doc” tanto che un paio d’anni fa è stata anche nominata dal sindaco ambasciatrice di Genova nel mondo.

La conduttrice radiofonica (l’avrete ascoltata su Radio Italia) torna sulle piattaforme di distribuzione di podcast con il suo progetto personale “A Cuore Crudo C.A.P.”. La seconda stagione sarà disponibile dal 9 al 28 aprile. Le dirette ogni mercoledì alle 14 su Instagram.

