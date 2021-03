A tu per tu con Stefano Eranio, ex giocatore ed ex allenatore di calcio. Genovese, dopo aver iniziato nel Molassana Boero è entrato a far parte delle giovanili del Genoa, con cui è arrivato fino alla prima squadra, militandovi per otto stagioni. Quindi ha giocato per cinque anni nel Milan, quattro nel Derby County e ha chiuso la carriera nella Pro Sesto. Ha all’attivo venti presenze della Nazionale maggiore. Da mister è stato vice nelle prime squadre di Pro Sesto e Livorno ed ha allenato nei settori giovanili di Milan, Genoa e Calvairate.

