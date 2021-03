Assemblea provinciale Sinistra Italiana Savona, eletti i responsabili di partito

Savona. Domenica 28 marzo, a completamento del percorso congressuale di Sinistra Italiana, che si è svolto nei mesi di gennaio e febbraio, l’assemblea provinciale di Savona, si è riunita per eleggere i/le responsabili/e del partito.

Molti gli interventi resi all’interno del dibattito congressuale, sia dai rappresentanti delle associazioni come Roberto Melone per la Società della Cura, Franco Zunino per ARCI, Irma De Matteis in rappresentanza dell’ANPI, Dilvo Vannoni per il Rosso non è il nero, Marco Russo per il Patto per Savona, delle istituzioni come il Sindaco di Quiliano, Nicola Isetta, sia dei partiti come Stefano Martini del Partito Democratico, Fabrizio Ferraro per Rifondazione Comunista, Marco Ravera Consigliere di Rete a Sinistra, Danilo Bruno di Europa Verde, Carla Nattero, Segretaria Regionale di Sinistra Italiana, Giovanni Paglia, della Segreteria Nazionale di Sinistra Italiana.

