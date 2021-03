Competenze digitali e strategie di marketing, Confartigianato Liguria forma 25 imprese

Liguria. Il mondo del web e i social, la ri-fidelizzazione del cliente, gli aspetti psicologici da tenere in considerazione in un contesto pandemico come quello che stiamo vivendo. Questi i principali temi sui quali vertono i nuovi corsi di formazione sul web marketing avviati da Confartigianato Liguria insieme al Villaggio del Ragazzo di Chiavari. Le lezioni sono attivate nell’ambito del Piano straordinario di formazione per il supporto al sistema economico ligure – emergenza Covid-19 “Formazione per la ripresa” della Regione Liguria.

“Dallo scorso maggio, da quando abbiamo varato il piano Formazione per la ripresa – commenta Ilaria Cavo, assessore all’Istruzione e Formazione della Regione Liguria – abbiamo visto molte piccole realtà aziendali mettersi sulla buona strada per cogliere le opportunità di questo momento di crisi. La formazione mirata sul digitale risponde alle necessità di adattamento al nuovo contesto e porta all’acquisizione di competenze che saranno strategiche nei prossimi anni, come quella sul web marketing oggetto dell’iniziativa di Confartigianato Liguria e Villaggio del Ragazzo di Chiavari, che ringrazio per aver colto lo spirito del piano regionale e il senso della sfida che sta davanti a tutti”.

