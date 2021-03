Dai “Supereroi in Corsia” tante uova di cioccolato per i bimbi degli ospedali

Savona. Tante uova di cioccolato, piccole e grandi, per rendere un po’ più “dolce” la Pasqua ed il loro soggiorno in ospedale. Sono quelle che, domani e venerdì, i “Supereroi in corsi” consegneranno ai bambini degli ospedali di Savona e Imperia e non solo.

Le uova sono state donate da diverse realtà commerciali del territorio, che così hanno voluto fornire il loro appoggio ai Superman, Spiderman, Antman, Capitan America che, con il loro impegno, cercano di portare un sorriso i tanti bimbi che si trovano costretti a trascorrere queste festività in ospedale.

