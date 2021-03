Diano San Pietro. L’elisoccorso Grifo si è alzato in volo per raggiungere un ciclista settantenne colto da malore, probabilmente da un ictus sulle alture di Diano San Pietro in una zona impervia. Il ciclista infatti si trovava sopra le “Stalle dei Giacomazzi”, sulla strada che porta a Evigno.

