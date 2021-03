Legino, il furto al “Ruffinengo” non ferma l’iniziativa solidale “Pasqua nello Sport”

L’Asd Legino 1910 è stata una delle prime società ad aver risposto presente al progetto lanciato della sezione “ginnastica ritmica” della Polisportiva Quiliano in occasione della Pasqua. Il sodalizio del presidente Piero Carella non soltanto ha deciso di contribuire alla raccolta di fondi e di generi alimentari di prima necessità ma ha anche messo a disposizione il proprio impianto come punto di raccolta.

Un impegno per il bene della comunità che ha però subito uno “schiaffo” non da poco nella notte tra lunedì e martedì. Come annunciato su Facebook dal tecnico e dirigente del Legino Fabio Tobia, alcuni ladri si sono introdotti all’interno dell’impianto saccheggiando il magazzino dei generi alimentari, dove erano presenti anche quelli destinati alla raccolta benefica.

