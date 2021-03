Manutenzione elettrica: interruzioni programmate a Rapallo, Zoagli e Leivi

Genova. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che, a partire da domani, eseguirà alcuni interventi di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico in provincia di Genova, con particolare riferimento ai comuni di Rapallo, Zoagli e Leivi.

In seguito ad accurata ispezione, i tecnici dell’azienda elettrica hanno, infatti, programmato un restyling degli impianti, necessario per prevenire eventuali guasti e per garantire qualità e continuità del servizio. Le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica.

