Niente zona gialla fino al 30 aprile e vaccino obbligatorio per i sanitari: Draghi firma il nuovo decreto

Liguria. Questa sera il presidente del consiglio dei ministri Mario Draghi ha firmato il nuovo decreto legge approvato questa sera dal Consiglio dei ministri riguardante le nuove misure anti-Covid varate dal Governo. Il provvedimento entrerà in vigore il 7 aprile, quando l’Italia uscirà dalla zona rossa nazionale prevista per le vacanze di Pasqua, anche se alcune regioni prolungheranno le restrizioni anche nelle settimane successive.

Tutta l’Italia in zona arancione o rossa fino al 30 aprile, anche se saranno possibili “determinazioni in deroga“. Non cambiano i parametri: si passa in zona rossa con Rt 1,25 o con incidenza superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti. Le misure restano invariate con un’importante novità: in zona rossa la scuola torna in presenza fino alla prima media. Arriva lo scudo penale per chi somministra i vaccini. E soprattutto arriva l’obbligo di vaccinarsi per il personale sanitario di tutte le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ma anche farmacie, parafarmacie e studi professionali col rischio di perdere il diritto allo stipendio.

