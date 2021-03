Nuovo decreto, le ipotesi sul tavolo del governo: vaccino obbligatorio per i sanitari e stipendio sospeso a chi rifiuta

Liguria. Non solo medici o infermieri, ma anche operatori sociosanitari, dipendenti di Rsa e studi privati: in queste ore si sta discutendo della possibile introduzione dell’obbligo di vaccinazione a tutto il personale che lavora in strutture sanitarie; e per chi rifiutasse, potrebbe scattare la sospensione dello stipendio.

Questi sono i provvedimenti in queste ore sui tavoli del governo, che dovrebbero essere definiti in giornata per entrare nel prossimo decreto, che potrebbe già essere varato oggi per entrare in vigore il prossimo 7 aprile e restare valido fino al 20.

... » Leggi tutto