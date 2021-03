Omicidio di Janira D’Amato, il 25 maggio l’udienza in Cassazione per Alessio Alamia

Savona. E’ stata fissata per il 25 maggio l’udienza in Cassazione per esaminare il ricorso di Alessio Alamia, condannato all’ergastolo per aver ucciso brutalmente il 7 aprile del 2017 l’ex fidanzata Janira D’Amato, sferrandole 49 coltellate nella sua casa in piazzetta Morelli a Pietra Ligure. Quel giorno verrà esaminato il ricorso presentato dal legale del ragazzo, Laura Razetto, dopo che il 17 dicembre 2019 la Corte d’Assise d’Appello di Genova ha confermato la condanna all’ergastolo comminata ad Alamia in primo grado (qui sopra il video).

Il 18 gennaio 2019 Alessio Alamia era stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Savona per l’omicidio della ex fidanzata. In appello il procuratore generale aveva chiesto la conferma di quella sentenza (inclusa l’aggravante della premeditazione) e (sposando la richiesta del pm di Savona, Elisa Milocco) la condanna anche per il reato di stalking (per il quale il 21enne era stato assolto in primo grado). Condanna aggiuntiva che non è arrivata, ma la famiglia di Janira si era detta comunque soddisfatta: “L’importante era che venisse confermato l’ergastolo” il commento a caldo dei genitori Rossano e Tiziana. “L’ergastolo è una pena pesante che, però, ci stava tutta a prescindere da altre considerazioni – spiega Simone Mariani, che assiste i familiari insieme a Fabrizio Biale – Lo stalking? Non importa, lo avevamo considerato un po’ più ‘sfumato’ tanto che come parte civile non avevamo impugnato quella sentenza. Siamo soddisfatti, ora confidiamo che la famiglia D’Amato possa passare un Natale non dico più sereno, ma almeno ‘liberatorio’ e non nell’attesa di giustizia”.

