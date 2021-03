Pasqua blindata ma i liguri potranno andare nella seconda casa fuori regione: ecco dove

Genova. Sarà la seconda Pasqua in lockdown con tutta l’Italia in zona rossa e da oggi fino a Pasquetta il governatore Giovanni Toti ha vietato l’ingresso e l’accesso alle seconde case in Liguria sia per i residenti fuori regione sia per gli stessi liguri.

La normativa nazionale prevede con la zona arancione o rossa il divieto di uscire dalla propria regione se non per ragioni di lavoro, salute o necessità, ma il governo ha mantenuto anche per Pasqua la possibilità di accedere alle seconde case, lasciando tuttavia la decisione di emanare norme più restrittive alle singole regioni.

