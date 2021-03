Valle Stura, viabilità ancora nel caos. I residenti: “Dimenticati, vogliamo chiarezza e sicurezza”

Genova. I mesi passano, le stagioni si alternano senza sosta, ma in valle Stura il tempo sembra non passare mai: da novembre 2019, con le prime chiusure sui viadotti della A26, passando per il crollo delle gallerie, le alluvioni e le frane, oggi la situazione sembra essere ancora in stallo, o per lo meno in altissimo mare, sia per quanto riguarda la viabilità ordinaria che quella autostradale.

E alle porte c’è una nuova stagione estiva che rischia di essere nuovamente “bruciata” dall’impossibilità fisica di poter arrivare e partire in sicurezza e con la certezza di tempistiche degne: “La situazione autostradale nel tratto compreso tra Ovada e Genova continua ad essere precaria, per non dire drammatica. I cantieri causano incolonnamenti, incidenti – anche mortali – e costringono i guidatori a cercare alternative. Inoltre si continua a dover pagare il pedaggio del tratto tra Ovada e Masone”.

... » Leggi tutto