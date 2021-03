Voglia di vacanze, iniziano ad arrivare le prime prenotazioni di turisti (e si rivedono gli stranieri)

Liguria. Mentre l’Italia si blinda per tutto aprile con l’intenzione di contenere la terza ondata e programmare le prime riaperture da maggio in poi, gli albergatori liguri stanno iniziando a ricevere le prime chiamate per l’estate, che in qualche caso si trasformano in prenotazioni.

Il “tutto esaurito” è lontano anni luce, ma qualcosa sta iniziando a muoversi. E non in tutta la Liguria lo scenario è lo stesso. Nel Ponente i primi contatti sono arrivati proprio dagli stranieri: “Tedeschi, francesi, svizzeri, olandesi e belgi, tutti concentrati tra luglio, agosto e settembre, mentre gli italiani per ora sono pochissimi”, racconta Americo Pilati, presidente di Federalberghi Liguria, che si dichiara ottimista con cautela: “Siamo certi che quest’estate lavoreremo molto, ma anche a settembre e ottobre, andando a recuperare qualcosa di maggio e giugno”. In ogni caso “non è vero che c’è la corsa alla prenotazione”.

