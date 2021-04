Cantieri autostradali, da venerdì sera intervento nella Rivarolo III: chiude allacciamento A7/A12

Genova. E’ previsto per la serata di domani, venerdì 2 aprile, in anticipo rispetto a precedenti tabelle di marcia che parlavano del 12 aprile, l’avvio del cantiere per gli interventi di manutenzione nella galleria Rivarolo III, sull’allacciamento A7 – A12, in direzione Livorno.

I lavori, programmati nell’ambito del piano di interventi per il potenziamento e l’ammodernamento della rete ligure concordato con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, erano originariamente pianificati per dopo Pasqua anche per consentire i regolari spostamenti durante le prossime festività. Spostamenti, di fatto, limitati al minimo dall’ultimo decreto Draghi.

