Covid ed economia dei territori, Coldiretti: «Investire su agricoltura e pesca oltre a scegliere il vero “Made in Liguria”»

Genova. «Con le esportazioni agroalimentari italiane che per la prima volta nella storia recente superano le importazioni, ci sono le condizioni per far crescere il Made in Italy e ridurre la dipendenza dall’estero, da dove arriva ancora un prodotto agroalimentare su quattro consumato sulle tavole degli italiani». E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti su dati Istat in occasione del Summit con il Governo “Recovery ‘Food’, l’Italia riparte dal cibo” organizzato da Coldiretti con Filiera Italia a Palazzo Rospigliosi a Roma.

... » Leggi tutto