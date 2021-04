Inchiesta crollo ponte Morandi, lo stralcio sulle intercettazioni si conclude il 14 aprile

Genova. Si concluderà il 14 aprile l’udienza-stralcio sulle intercettazioni nell’ambito dell’inchiesta sul crollo del ponte Morandi. All’udienza di oggi, riporta l’Ansa, i difensori hanno chiesto la distruzione delle intercettazioni tra i legali di Aspi e di un indagato dipendente di Spea che però la società avrebbe nominato come consulente.

In particolare i legali hanno chiesto la distruzione delle telefonate in cui l’avvocato Sergio Erede e il capo dell’ufficio legale di Autostrade, Amedeo Gagliardi, discutono sull’esito dell’incidente probatorio e Gagliardi ipotizza che la strada migliore potrebbe essere quella di cercare un patteggiamento. “Aspi ne esce e poi gli imputati si faranno il loro processo e si scanneranno l’uno con altro, ma a quel punto la convenzione è in salvo”.

