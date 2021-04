Genova. La conferma è arrivata e la Regione Liguria ha pronto l’ordinanza: per il le province di Imperia e Savona la zona rossa non finirà con le festività pasquali, ma sarà prolungata fino al prossimo 11 aprile compreso (con inizio da domani, venerdì 2 aprile per la Liguria).

