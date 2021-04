Pasqua, le forze dell’ordine intensificano i controlli: sotto la lente anche esercizi commerciali e alberghi

Provincia. Come ogni anno, in previsione delle festività pasquali sono stati intensificati i servizi di prevenzione e controllo del territorio in tutta la provincia.

Tali servizi sono stati oggetto di apposito comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto e sono stati poi modulati con specifica ordinanza in considerazione dell’emergenza pandemica e delle conseguenti restrizioni, disposte in modo particolarmente stringente proprio per i prossimi giorni di festa. L’impegno sinergico di tutte le forze in campo sarà finalizzato a garantire il rispetto delle norme in vigore finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19.

