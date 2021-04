Pestaggio del giornalista Origone, il giudice: “Sembrava un manifestante, ma i poliziotti hanno esagerato”

Genova. Il giornalista Stefano Origone è stato confuso dai quattro agenti del reparto mobile di Bolzaneto (che lo hanno violentemente picchiato rompendogli una costola e due dita di una mano) con un manifestante qualunque. La loro condotta in pratica è considerata legittima se non fosse che nell’uso del manganello (e dei calci) hanno esagerato e solo per questo sono stati condannati a 40 giorni di reclusione con la condizionale.

E’ in sintesi quello che scrive il gup Silvia Carpanini nelle 40 pagine di motivazioni della sentenza per il pestaggio del collega Origone avvenuto il 23 maggio 2019 in piazza Corvetto nell’ambito degli scontri tra antifascisti e polizia avvenuti nella manifestazione di protesta contro il comizio di Casapound.

