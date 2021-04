Ponente ligure possibile zona rossa, Toti: “Nel pomeriggio confronto con sindaci e Alisa, poi la decisione”

Regione. “In questo momento sono in corso le analisi dei dati epidemiologici, stiamo incontrando i principali protagonisti del sistema sanitario del territorio, nel pomeriggio ci confronteremo con i sindaci e la task force di Alisa e dopo decideremo come procedere nelle zone del ponente ligure, a Savona e Imperia che risentono dei territori italiani circostanti tutti in zona rossa e più penetrati dal virus rispetto alla Liguria e anche della Francia che non sta vivendo un momento facile”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in visita questa mattina nel ponente ligure, in particolare a Taggia dove, da sabato prenderanno il via le vaccinazioni modello ‘drive’ nei pressi della stazione di Taggia con priorità alle persone ultravulnerabili e disabili.

Queste vaccinazioni ‘drive’ si aggiungeranno alle oltre 2000 somministrazioni che vengono effettuate ogni settimana nei confronti di ultra 80enni, fascia 70-79 anni e categorie ‘prioritarie’ (indicate nelle linee guida nazionali) all’interno dei locali dedicati della stazione ferroviaria.

