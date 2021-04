Rotonda di Bordighera, Amarea chiede accertamento tecnico a Tribunale di Imperia

Bordighera. «Abbiamo ricevuto, nella giornata di giovedì scorso, una proposta transattiva (sic) da parte del Comune di Bordighera, come preannunciato dal Sindaco in conferenza stampa. Con tale proposta, a fronte di due punti sui quali si chiede il nostro contributo, viene imposto all’Amarea srl di accettare l’immobile così com’è, dichiarare che è idoneo ed abbandonare tutte le eccezioni e le critiche che abbiamo negli ultimi tre anni presentato e “rinunciare ad ogni connessa azione giudiziale”. Questa clausola non è accettabile e nutriamo fondati dubbi sulla sua legittimità. D’altronde, se la Rotonda è idonea come sostiene il Comune, che bisogno ci sarebbe di inserire tale clausola?». Inizia così la nota diffusa dalle società Amarea – Stabilimento Balneare e Romolo Amarea – Ristorante, che attualmente occupano la spiaggia antistante la rotonda di Sant’Ampelio e che dovrebbero, a breve, accedere nei locali sottostanti la Rotonda. Ma, nonostante la presentazione dei locali alla stampa e ai consiglieri comunali, avvenuta lo scorso 25 marzo, le trattative tra Palazzo Garnier e i privati sembrano tutt’altro che giunte a buon fine. Anzi.

