Sanremo tira a lucido le spiagge, partita la pulizia straordinaria degli arenili

Sanremo. E’ partita questa mattina da Bussana la pulizia straordinaria delle spiagge cittadine, con particolare attenzione alla rimozione dei tronchi depositati sull’arenile in seguito alle mareggiate di questo inverno. L’opera di ripristino, avviata in vista della stagione estiva che da un punto di vista climatico sembra essere già iniziata, è stata appaltata dall’assessorato all’Ambiente guidato da Lucia Artusi a due aziende specializzate per il tramite della società partecipata dal Comune Amaie Energia. Il valore dell’affidamento è di 200 mila euro e include, oltre alla rimozione, anche lo smaltimento del legname che verrà fatto senza costi aggiuntivi da una ditta toscana attiva nella produzione di energia attraverso biomasse.

... » Leggi tutto