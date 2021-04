Savona, al via la seconda edizione di “Giardini d’artista”: ecco come partecipare

Savona. E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Savona l’avviso pubblico della seconda edizione di Giardini d’artista. L’iniziativa è volta ad acquisire la disponibilità di artisti singoli, collettivi o scuole d’arte a installare le loro creazioni, a loro cura e spese e con impegno alla manutenzione, in alcune aree verdi individuate dall’amministrazione, al fine di riqualificarle, valorizzando nel contempo le risorse artistiche che operano su territorio che comunque abbiano un legame con il territorio savonese.

“Visto il successo dell’opera vincitrice della prima edizione (Curvy on the beach, situata di fronte al mercato civico) abbiamo promosso questo nuovo avviso invitando gli artisti a partecipare nelle aree indicate nel bando, ovvero: l’aiuola principale Piazzale Amburgo; l’aiuola ingresso Campus Universitario; l’area verde rotonda Piazza Saffi, l’area verde di Piazza Amendola e i giardini di via Fiume” afferma Doriana Rodino, assessore alla cultura per il Comune di Savona.

