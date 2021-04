Savonese in zona rossa, Camiciottoli (Lega) sbotta: “Ora basta solisti, serve un lavoro di sintesi”

Pontinvrea. “L’ulteriore ordinanza restrittiva del governatore Toti per le province di Imperia e Savona per noi è una doccia fredda. Se da un lato riconosciamo il ruolo del governatore, dall’altra parte chiediamo che si metta fine alle scelte non condivise”.

Lo dice in una nota Matteo Camiciottoli, sindaco di Pontinvrea e responsabile Enti locali della Lega in Liguria, a seguito dell’emanazione di una ordinanza che mette le provincie di Imperia e Savona in zona rossa.

