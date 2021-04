‘Spesa sospesa’ in Val Bisagno: ogni settimana consegnati beni di prima necessita a 520 famiglie

Genova. Cittadini, piccoli negozianti e grande distribuzione, coinvolti dagli enti e associazioni del terzo settore, in stretta collaborazione con il Municipio IV Media Valbisagno, si sono uniti nel progetto di solidarietà “Spesa sospesa” e da marzo 2020 continuano ad aiutare le famiglie in difficoltà.

Ogni settimana vengono consegnate borse con generi di prima necessità alle 520 famiglie seguite sul territorio da Staglieno, Gavette, Sant’Eusebio, San Gottardo, Molassana, Giro Fullo, Struppa e tutte le alture sino a Bargagli e Davagna. Gli auguri di una Serena Pasqua, si arricchiscono non solo di generi di prima necessità ma anche di piccoli “doni” e per i più piccoli di giocattoli e libri, tutto confezionato con tanta cura dai volontari, perché le feste di Natale come quelle di Pasqua sono di tutti.

... » Leggi tutto