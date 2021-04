Striscione contro l’Anpi a Carcare, il gruppo “Lorenzi Sindaco”: “Commento del sindaco inaccettabile”

Carcare. “E’ inaccettabile il commento del sindaco di Carcare De Vecchi (“sarà un pesce d’aprile”) allo striscione in località Vispa con scritte fasciste e che attaccavano Anpi in maniera vile e inaccettabile. Un amministratore pubblico, che ha giurato sui valori della costituzione che ha il dovere di difendere i valori della stessa non può e non deve liquidare una questione come questa con queste frasi”.

E’ quanto dichiarano i consiglieri del gruppo “Lorenzi Sindaco” Rodolfo Mirri, Daniela Lagasio, Alessandro Lorenzi. “Lo deve – continuano i consiglieri – a tutti i cittadini che lo hanno votato e non, lo deve a tutti gli iscritti e militanti dell’Anpi che difendono e promuovono i valori e la cultura antifascista e lo deve non per ultimo a tutte le persone che hanno lottato e hanno perso la vita per liberare il paese dal nazi fascismo. Tutto questo non è tollerabile, in quanto le affermazioni del Sindaco sono da “bar sport” e non assolutamente consone per un amministratore pubblico che deve fare riferimento ai principi costituzionali e lo invitiamo a prendere una netta posizione contro simili episodi”.

