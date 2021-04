Vaccini, stallo per quelli a domicilio: “Mia madre, 90 anni e non deambulante non sa neppure se è in lista”

Genova. La Liguria sta vaccinando circa 12mila persone al giorno, una cifra che si avvicina moltissimo all’obbiettivo stabilito per la nostra regione dalla struttura commissariale. Un risultato che è stato recentemente apprezzato anche dal generale Figliuolo e dal capo della protezione civile Curcio e che deriva dalla sinergia tra sanità pubblica e privata.

Tuttavia c’è una fetta di popolazione che a oggi vive nell’attesa, quando non nell’incertezza. Si tratta dei cittadini, spesso anziani, non deambulanti per cui la campagna di vaccinazione avrebbe dovuto partire insieme a quella degli over80, poi dal 26 marzo ma che, rispetto a quella per altre categorie sta procedendo a rilento.

