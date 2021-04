Vaccino, in Liguria dosi a rischio dopo metà aprile ma Toti assicura: “Non ci fermeremo”

Genova. La Liguria rischia di finire in “riserva” sulle dosi di vaccino anti-Covid “a partire dalla terza settimana del mese di aprile”, perché “se non dovessero arrivare scorte, contiamo di arrivare al 90% di somministrato su consegnato secondo la programmazione”.

A precisarlo questa sera in conferenza stampa è il presidente Giovanni Toti mentre diversi governatori lanciano l’allarme sulle dosi che scarseggiano. Nel Lazio l’assessore alla Sanità ha detto che dovrà sospendere le vaccinazioni se non arriveranno le 122mila dosi AstraZeneca entro 24 ore. In Liguria il rischio c’è ma non è così immediato.

