Borghetto, aperta la passerella pedonale sul Varatella

Borghetto Santo Spirito. Il 30 marzo 2020, in pieno lockdown, veniva “varata” la passerella pedonale che collega le due sponde del Varatella poco prima della foce. È passato un anno e finalmente viene aperta al transito dei pedoni. “Ci tenevano molto ad aprirla prima di Pasqua nonostante le limitazioni subentrate negli ultimi giorni. La passerella è mancata moltissimo sia ai borghettini che ai turisti, non solo per evitare percorsi pedonali più lunghi ma soprattutto perché simbolicamente rappresenta per tutti l’unione ideale tra le due zone del paese separate tra loro dal Varatella” afferma il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa.

“Covid a a parte, le vicissitudini che hanno portato ad allungare così tanto i tempi di ultimazione sono molteplici a partire dai problemi causati da un paio di eventi alluvionali per arrivare alla famosa problematica delle linee telefoniche internazionali alloggiate nella vecchia passerella e la cui traslazione è stata particolarmente complicata. Scusandoci per i ritardi, ringraziamo la popolazione per la pazienza e comprensione dimostrata nei confronti dei vari intoppi che, nostro malgrado, si sono succeduti”.

