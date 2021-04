Festività pasquali, il messaggio del presidente Sibilia

In un momento così difficile per il mondo dello Sport, il messaggio di augurio per le festività pasquali da parte del Presidente della Lnd assume ancora maggior significato e dà speranza per il futuro.

“Nonostante il momento storico attuale sia il più complesso della storia recente, desidero formulare a nome mio e di tutta la Lega Nazionale Dilettanti i più cari auguri di buona Pasqua, con l’auspicio di volgere tutti insieme verso un futuro di rinascita. Mi auguro fortemente che il riavvio dei campionati regionali di vertice, sia maschili che femminili, di calcio a 11 e di futsal, possa essere un segnale di speranza per tutto il movimento del calcio dilettantistico italiano. Un mondo che ha pagato e che sta pagando ancora a caro prezzo le conseguenze di un’emergenza che nessuno di noi avrebbe immaginato potesse protrarsi così a lungo e stravolgere in modo così pesante la nostra quotidianità.

