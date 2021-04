Il bollettino completo dei cantieri stradali a Genova nei prossimi giorni

Da martedì 6 al 17 aprile, nell’ambito della realizzazione del parcheggio interrato di largo Benzi, per attività di spostamento sottoservizi, di fronte all’ospedale San Martino, sono modificati i percorsi pedonali per l’interdizione dei marciapiedi e viene istituito il limite di velocità di 30 chilometri all’ora. Non sono previste modifiche ai percorsi dei mezzi pubblici.

Questa sera, dalle 21 alle 24, nel municipio Medio Ponente, per attività di progettazione e sondaggi georadar tra via Puccini e via Leoncavallo sul rio Cantarena, è istituito il senso unico alternato regolato da movieri e la limitazione di velocità a 30 chilometri all’ora. La sosta veicolare è interdetta solo nel tratto interessato dai lavori. Non è prevista nessuna deviazione ai veicoli pubblici.

... » Leggi tutto