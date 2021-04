La Cgil di Savona compie 120 anni: “Oggi è l’inizio del nostro futuro grazie al lavoro di ieri”

Savona. Il 7 aprile 1901 era domenica. In quel giorno di primavera la Camera del Lavoro di Savona diventò una realtà. Al Teatro Chiabrera di Savona convennero i lavoratori delle leghe delle società fondatrici ad ascoltare il saluto programmatico di Pietro Chiesa, deputato socialista genovese e massimo patrocinante dell’idea della formazione dalle Camere del Lavoro in Liguria.

Avere 120 anni e tutto un futuro davanti grazie al lavoro di ieri, è un bel traguardo per la Cgil, l’organizzazione sindacale che più di altre rappresenta la storia e le radici del mondo del lavoro italiano. “Un compleanno molto importante anche se da gioire c’è ben poco , di fronte a migliaia di giovani e donne in cerca di lavoro e soprattutto in tempi di pandemia che ha trascinato tutto il Pianeta in una crisi sanitaria, economica, sociale ed occupazionale tremenda. 120 anni di cambiamenti epocali nei quali la Cgil e le Camere del Lavoro si sono dimostrate presidi fondamentali per migliaia di persone, giovani, anziani, disoccupati, lavoratori del privato e del pubblico e persino autonomi in difficoltà svolgendo sempre un ruolo da protagonista nell’azione sindacale e sociale. Un compleanno importante quindi, che ci proietta verso un futuro nel quale si dovranno governare i fortissimi cambiamenti che con la Pandemia hanno subito un’accelerazione straordinaria mantenendo fermi sempre i nostri valori fondati: democrazia, antifascismo e la difesa dei più deboli” afferma il segretario provinciale della Cgil Andrea Pasa.

