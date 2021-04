La Rapidissima 10K: Pietra Ligure si veste a festa per il ritorno delle gare podistiche

Pietra Ligure. Forte di una vasta esperienza alle sue spalle, con l’organizzazione di eventi di spicco come l’UltrAndoraRun e la RunRivieraRun Half Marathon (la cui prossima edizione si terrà il 24 ottobre, sempre da Varigotti a Loano), l’Asd RunRivieraRun si prepara per l’appuntamento con La Rapidissima 10K, in programma domenica 25 aprile a Pietra Ligure.

Si tratta di una novità assoluta del calendario nazionale Fidal. Proporre un nuovo evento di questi tempi è un segno importante, di fiducia nell’uscita dalle difficoltà che stiamo vivendo. Chiaramente bisognerà ancora fare i conti con la pandemia e quindi allestire l’evento nella rigorosa applicazione dei protocolli sanitari in vigore, limitando al massimo la socialità e rispettando il distanziamento, ma è un primo passo verso la normalità.

