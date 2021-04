Sanremo. Il direttivo sanremese di Confcommercio si è riunito in collegamento con il presidente provinciale Enrico Lupi per evidenziare la gravità della situazione economica causata dalla pandemia da Covid e per sollecitare un radicale e drastico cambio di passo per far fronte all’emergenza e alla disperazione delle imprese del territorio.

