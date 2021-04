Molestata su un bus nell’indifferenza totale, Toti e Bucci: “Inaccettabile, Kimberly ha l’appoggio delle istituzioni”

Genova. “Quanto accaduto a una ragazza su un autobus a Genova è un fatto di una gravità inaudita. Una molestia inaccettabile messa in atto da un uomo nei confronti di una giovane, davanti all’indifferenza di tutti. Nessuno dei presenti è intervenuto e questo ancora di più rende intollerabile quanto accaduto”. Lo scrivono il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci riferendosi alla storia di Kimberly, raccontata anche da Genova24.

“Troppe volte le donne sono costrette a giustificarsi dell’abbigliamento, o semplicemente della loro bellezza, come se l’autore della molestia e della violenza dovesse reagire in modo inevitabile e come se le ragazze non fossero abbastanza prudenti – dicono Toti e Bucci – Serve un cambiamento totale nella mentalità e soprattutto una presa di coscienza da parte di tutti di fronte a ogni tipo di violenza sulle donne in quanto tali. Violenze che in periodo di Covid sono ulteriormente cresciute”.

