Pasqua in Pediatria, Polizia porta un dono ai bimbi ricoverati a Imperia

Imperia. In occasione delle imminenti festività pasquali la Polizia di Stato ha voluto far sentire la propria vicinanza ai piccoli amici che in questi giorni sono ricoverati presso l’Ospedale di Imperia ed alle loro famiglie.

Stamane personale della Questura di Imperia ha visitato il Reparto Pediatria per portare un piccolo pensiero ai bimbi ivi ospitati, al fine di salutarli e allietare la loro permanenza presso il presidio sanitario.

Nel rispetto delle misure previste dalla normativa anti Covid-19, le uova di cioccolato sono state consegnate all’esterno del Reparto, ove il personale ha salutato lo staff medico presente e i familiari augurando a tutti una serena Pasqua.

L’iniziativa, particolarmente cara alla Polizia di Stato, è stata resa possibile grazie alla preziosa collaborazione dei medici e dei Dirigenti dell’Asl 1 Imperiese.

... » Leggi tutto