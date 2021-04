Sanremo, con la zona rossa il Rallye a porte chiuse arriva in tv e sui social

Sanremo. In un confermatissimo 68° Rallye Sanremo (come del resto il 36° Sanremo Rally Storico, il 22° Rally delle Palme e la 35esima Coppa dei Fiori, che hanno ottenuto il ripetuto assenso delle autorità, anche di recente) dai grandi numeri, l’unico assente sarà il pubblico. Ma gli appassionati non perderanno un attimo dello spettacolo che i concorrenti delle quattro gare offriranno sulle prove speciali. Proprio per venire incontro alle esigenze di chi vorrebbe sfogare, senza potere, la passione sulle montagne dell’entroterra ligure, l’organizzazione della gara, in collaborazione con ACI Sport TV, RAI Sport e PrimoCanaleMotori, ha predisposto una copertura mediatica che segue a 360 gradi tutto l’evento nel pomeriggio di sabato 10 aprile sino alla conclusione del 68° Rallye Sanremo, domenica 11 aprile alle ore 18.40.

