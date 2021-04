Savona, la Processione del Venerdì Santo sarà online: trasmessa questa sera anche da IVG

Savona. Il Covid-19 ferma per il secondo anno consecutivo la tradizionale Processione del Venerdì Santo, o meglio non si potrà partecipare dal vivo ma in modo virtuale. Il comitato delle sei confraternite cittadine che organizza il grande evento biennale, infatti, desidera comunque che i savonesi possano rivivere, anche se solo online, l’atmosfera che caratterizza una delle tradizioni più amate e sentite dai savonesi.

Quindi questa sera, venerdì 2 aprile, alle 20.30, la Campanassa inizierà a scandire i rintocchi che tradizionalmente danno il via alla Processione, poi uno speciale video per far vivere e condividere il tradizionale evento religioso, con il messaggio del Vescovo, Mons. Calogero Marino, per proseguire con il commento di don Giovanni Margara, che guiderà il percorso narrativo e illustrativo della Processione, facendo rivivere l’emozione della Passione di Cristo in una chiave di lettura particolare e simbolica.

