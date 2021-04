Turismo, Berrino a ministro Garavaglia: “Cerchiamo regole semplici e chiare per riaprire presto attività ricettive”

Liguria. “In occasione della Pasqua, da sempre inizio importante della stagione turistica primaverile, chiedo al nuovo ministro del turismo Massimo Garavaglia, che da subito è stato presente e disponibile, di applicare in tempi brevi le ‘Green card digitali’, uno strumento che già la IATA sta sperimentando con diverse compagnie aeree attraverso un’applicazione in cui i passeggeri registrano i certificati di test e vaccini”.

A dirlo è l’assessore regionale al turismo Gianni Berrino, che specifica: “Questo metodo fornirebbe maggior sicurezza ed efficienza e potrebbe permettere una veloce riapertura delle strutture ricettive, dei musei, delle spa, delle terme. L’applicazione delle ‘Green card digitali’, inoltre, non porrebbe l’Italia, e i nostri operatori, in difficoltà verso nazioni come Grecia e Spagna che hanno già comunicato di volersi muovere in tal senso. Serve un calendario chiaro che scandisca i passaggi necessari per permettere, nel più breve tempo possibile e con protocolli di sicurezza semplici e chiari, spostamenti e soggiorni nelle nostre località turistiche”.

