Vaccino Covid, in Liguria non si fermano le somministrazioni neanche a Pasqua e Pasquetta

Liguria. Non saranno le feste pasquali a fermare la campagna vaccinale in Liguria. Come assicurato dal presidente Giovanni Toti nel consueto punto stampa Covid di questa sera, le somministrazioni proseguiranno senza alcuno stop anche sabato prima di Pasqua, nella domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta, anche se a una velocità ridotta rispetto ad un qualsiasi giorno feriale.

“I vari centri si prenderanno un giorno di riposo a turno – spiega il governatore – e il lunedì dell’Angelo saranno sicuramente attivi gli hub della fiera a Genova, quello di Savona al terminal crociere che è uno dei più produttivi e il nuovo ad Taggia”.

... » Leggi tutto