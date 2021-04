Vaccino Covid, la Liguria prepara la rivoluzione: addio alle prenotazioni col medico di base

Genova. Accentrare tutte le prenotazioni per il vaccino anti Covid sui canali già attivi per over 70 (portale online, numero verde e sportelli Cup) e usare i medici di famiglia come vaccinatori da schierare negli hub a prescindere dal tipo di dosi somministrate. È la rivoluzione che sta studiando la Regione Liguria per potenziare la campagna di vaccinazione in vista dei prossimi mesi, quando i numeri si faranno importanti e non potranno esserci colli di bottiglia nel sistema.

“Siccome la cosa che funziona meno è la prenotazione, abbiamo deciso che medici di medicina generale, come fossero medici del sistema sanitario regionale, andranno negli hub che indicheremo e presteranno il loro lavoro per vaccinare, mentre le prenotazioni saranno centralizzate in modo che possano vaccinare indistintamente tutti i cittadini della Liguria a prescindere da chi è loro assistito o meno, prestando lavoro come fanno tanti volontari, mentre loro sono pagati”.

