Vallecrosia, è morto Domenico Montanaro. Si batté per salvaguardare l’ospedale di Bordighera

Vallecrosia. E’ morto Domenico Montanaro, 88 anni. Ex assessore comunale di Bordighera e cancelliere dell’allora Pretura cittadina, poi del tribunale di Sanremo, Montanaro si è sempre battuto per evitare lo smantellamento dell’ospedale Saint Charles della città delle Palme.

In segno di protesta per la chiusura dell’Ufficio Igiene e il suo trasferimento a Ventimiglia, Montanaro era arrivato a incatenarsi a un termosifone dell’ufficio stesso. Era il 19 dicembre 2007.

... » Leggi tutto