Arriva la “Casting-week”: attori e comparse liguri inseriti in un database per case di produzione

Liguria. E’ stato firmato il protocollo di intesa tra il Comitato Regionale Ligure FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) e la Fondazione GLFC (Genova-Liguria Film Commission), per creare una “rete collaborativa tra queste due realtà e agevolare la diffusione dell’arte sul territorio, oltre fornire opportunità di crescita artistica e di formazione in entrambe le realtà”.

Un primo appuntamento con le iniziative della Fondazione GLFC sarà nei prossimi giorni in occasione della Casting-week, una settimana in cui saranno selezionati ed inseriti in un database attori, attrici e comparse liguri. Questo database si andrà ad aggiornare, perché diventerà uno strumento in continua evoluzione al fine di censire quante più figure professionali da mettere a disposizione delle case di produzione e delle agenzie di casting.

