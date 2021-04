Ben 91 pasti completi e uova di Pasqua per bambini e famiglie in difficoltà: il grande cuore di Albenga

Albenga. Albenga ancora una volta mostra la sua grande generosità e fa squadra per aiutare le persone in difficoltà. Come avvenuto a Natale la famiglia Colla, con l’Albenga Calcio, consegnerà ben 91 pasti completi e uova di Pasqua ai bambini, alle famiglie segnalate dai servizi sociali.

Afferma l’assessore ai servizi sociali Marta Gaia: “La generosità che stanno dimostrando le associazioni, le attività del territorio, ma anche i privati cittadini, ci riempie di gioia ed orgoglio. In un momento difficile, oltre che per l’emergenza sanitaria anche per la situazione economica da essa generata, come quello che stiamo vivendo la collaborazione di tutti diventa ancora più importante”.

