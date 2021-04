Covid, nel savonese sono 94 i nuovi contagi: 6 i ricoveri in più rispetto a ieri

Liguria. Sono 460 i nuovi casi di coronavirus in Liguria. Il dato, contenuto nel bollettino Alisa/Regione per il ministero della Salute, si riferisce a 4.068 tamponi molecolari e a 2.577 tamponi antigenici effettuati.

Nel dettaglio le positività sono così distribuite: 94 nell’Asl2 savonese, 96 nell’imperiese, 75 nello spezzino, mentre nel genovese si contano in tutto 195 nuovi casi (171 in Asl3 e 24 in Asl4).

